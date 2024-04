Cilento, scuole con classi multiple in aumento: ecco dove si trovano

Il fenomeno dello spopolamento, con il conseguente calo delle nascite, sta investendo sempre di più i territori italiani, sia grandi che piccoli. In particolare, nelle aree rurali e montane, la diminuzione della popolazione in età scolare ha portato alla chiusura di plessi scolastici e all’accorpamento di istituti. Di conseguenza, si è registrato un aumento significativo delle pluriclassi, ovvero classi composte da alunni di età diverse che seguono un programma didattico specifico.

Cosa sono le pluriclassi?

Le pluriclassi, seppur poco conosciute, rappresentano una soluzione necessaria in contesti particolari, come piccoli borghi o paesi dove il numero di bambini in una specifica fascia d’età è troppo esiguo per garantire classi omogenee.

In queste realtà, la presenza di pluriclassi permette di garantire il diritto all’istruzione a tutti gli alunni, evitando la chiusura di plessi scolastici e favorendo la socializzazione tra bambini di età diverse.

Pluriclassi in provincia di Salerno: i numeri

In provincia di Salerno, il fenomeno delle pluriclassi è particolarmente diffuso, con ben 117 classi multiple presenti sul territorio. La loro distribuzione non si limita esclusivamente ai piccoli centri rurali: si registrano pluriclassi anche in aree periferiche come Baronissi, Cava de’ Tirreni, lungo la Costiera Amalfitana e persino a Scafati.

Tuttavia, è nel Cilento che si concentra la maggior parte delle pluriclassi, con ben 24 comuni che ne ospitano almeno una. Tra questi, Bellosguardo, Piaggine, Monte San Giacomo, Rofrano, Alfano, Montano Antilia, Montesano sulla Marcellana, Perdifumo, Rutino, Stio, Ricigliano, Aquara, Cannalonga, San Mauro Cilento, Lentiscosa, Felitto, Casalbuono, Ascea, Rutino e Vibonati.

Il numero di pluriclassi è destinato a crescere ulteriormente: si stima che dal prossimo anno scolastico, tra scuole dell’infanzia e primarie, gli alunni saranno 1263 in meno rispetto all’anno in corso.

Le sfide e le opportunità delle pluriclassi

La gestione di una pluriclasse richiede competenze didattiche specifiche da parte degli insegnanti, che devono saper adattare il programma scolastico alle diverse esigenze degli alunni di età diverse. Inoltre, è fondamentale creare un clima di classe positivo e inclusivo, che favorisca la collaborazione e il rispetto reciproco tra i bambini.

Nonostante le sfide, le pluriclassi possono rappresentare un’opportunità di crescita e apprendimento per tutti gli alunni coinvolti. L’interazione con bambini di età diverse può infatti stimolare la curiosità, l’autonomia e la capacità di problem solving. Inoltre, le pluriclassi possono contribuire a contrastare l’isolamento sociale e a promuovere il senso di comunità nei piccoli borghi rurali.