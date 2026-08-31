Cilento in fiamme: week-end di fuoco, roghi devastano il territorio

Weekend di fuoco per il territorio cilentano che, tra sabato e domenica, ha richiesto un importante dispiegamento di uomini e mezzi. In poco più di 24 ore sono stati diversi i roghi che hanno interessato sia l’entroterra che la fascia costiera.

Roghi a Castellabate, Ascea e Roccadaspide: fiamme vicine alle case

Il primo episodio si è registrato a Castellabate, in località San Cosimo, ai piedi del capoluogo. Le fiamme si sono rapidamente propagate, arrivando pericolosamente vicino alle abitazioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Comunità Montana Alento Monte Stella, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile Cilento Odv, impegnati nelle operazioni per contenere il fronte dell’incendio.

Nelle stesse ore, un incendio è divampato anche in località Piano del Pero ad Ascea Marina. Al lavoro le squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, insieme al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, attivati per non consentire alle fiamme di avanzare nei pressi dei centri abitati.

Sempre sabato un altro incendio si è sviluppato a Roccadaspide, in via Tempone Zerillo. Il rogo ha interessato la zona montana, con fiamme ben visibili anche dal centro abitato, distruggendo diversi castagneti.

Domenica di piromani e vento: Canadair in azione ad Ascea, Vibonati e Omignano

L’emergenza non si è placata la domenica mattina. Ad Ascea, infatti, il forte vento ha favorito la ripresa di diversi focolai, che hanno raggiunto la località Stampella. Le fiamme hanno distrutto diversi terreni coltivati a ulivo, rendendo necessario un nuovo intervento delle squadre antincendio: dopo diverse ore di lavoro a terra, si è rivelato fondamentale il supporto di un Canadair.

Un altro episodio si è poi registrato nel Basso Cilento, dove un incendio si è sviluppato a Vibonati. Sul posto sono giunte le squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, coordinate dal DOS, affiancate da un elicottero della Regione Campania.

Sempre domenica, intorno alle ore 14:00, un ulteriore rogo è divampato ad Omignano, in località Cerreta. Anche in questo caso il vento ha favorito la rapida propagazione delle fiamme, sviluppatesi a ridosso della pineta e in prossimità di alcune abitazioni, con elevate colonne di fumo visibili dal centro abitato e dalla sede stradale. Sul posto è stato tempestivo il pronto intervento delle squadre della Comunità Montana Alento Monte Stella, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento.

Un’emergenza, quella degli incendi estivi, che continua a mettere a dura prova l’intero comprensorio cilentano.