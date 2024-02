Cilento, emergenza furti: Italia del Meridione lancia l’appello ai sindaci

L’escalation di furti che sta terrorizzando il Cilento ha spinto Italia del Meridione a lanciare un appello ai sindaci del territorio affinché intervengano con urgenza per contrastare l’emergenza. “Non possiamo più considerare questi eventi come semplici episodi isolati”, denuncia il Segretario Provinciale di Italia del Meridione Salerno, Vincenzo Folgieri. “Dietro di essi si nasconde un’organizzazione criminale che deve essere individuata e contrastata con fermezza.”

L’appello di Italia del Meridione Salerno

I cittadini sono esasperati e vivono in uno stato di costante apprensione. “Hanno perso fiducia nelle istituzioni che dovrebbero garantire la loro sicurezza”, afferma Folgieri.

Per questo motivo, Italia del Meridione chiede ai sindaci di convocare al più presto il Consiglio comunale per adottare ogni misura necessaria per contrastare la criminalità.

Tra le proposte avanzate, l’attivazione della videosorveglianza sul territorio e il controllo sull’efficienza delle telecamere già esistenti. “L’utilizzo di questi strumenti può essere un deterrente efficace contro i criminali e può fornire prove utili per l’identificazione e la cattura dei responsabili“, spiega Folgieri.

L’auspicio

Solo attraverso un’azione coordinata e risoluta sarà possibile ripristinare la fiducia e la sicurezza delle comunità locali. “Confido nella determinazione dei sindaci nell’affrontare questa emergenza con la massima serietà e tempestività”, conclude Folgieri.

Italia del Meridione fa sapere che si impegnerà a collaborare con le istituzioni e i cittadini per migliorare la situazione di sicurezza nel Cilento.