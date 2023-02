Cilento, ancora furti in abitazione: due colpi nella giornata di domenica

Non si arresta l’allarme furti nel Cilento. Altre due abitazioni visitate dai ladri nel corso del pomeriggio di ieri. I malviventi hanno agito in due villette a poca distanza, in località Tempa di Moio della Civitella. Una delle due è di proprietà di consigliere comunale.

Ancora furti in abitazione: il caso

I malviventi, riusciti ad accedere nei locali tramite delle finestre, hanno messo tutto a soqquadro riuscendo a portare via denaro e preziosi. Poi si sono dileguati.

La settimana scorsa erano stati registrati episodi simili. I malviventi erano riusciti ad entrare in una villa di un noto professionista, sempre a Moio della Civitella, e a scassinare la cassaforte.

L’allarme furti

In tutto il comprensorio del Cilento e della Piana del Sele si segnala una vera e propria escalation di furti in abitazione e non solo. Diversi i colpi anche nel territorio del comune di Albanella e Roccadaspide; in quest’ultimo centro i ladri nei giorni scorsi hanno agito in un’abitazione sita nel centro della città incuranti della presenza dei proprietari che stavano cenando.

I carabinieri negli ultimi tempi hanno aumentato i controlli ma al momento i malviventi continuano ad agire indisturbati. C’è sempre più allarme sicurezza tra i cittadini che chiedono interventi.