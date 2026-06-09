Cilento, al via la stagione della nidificazione della caretta caretta: parla Roberta Teti, referente della stazione Anton Dohrn

Il Cilento si riconferma la nursery perfetta per le tartarughe caretta caretta. Le spiagge cilentane sono state già scelte da mamma tartaruga per il deposito delle loro uova.

Al via il monitoraggio sulle spiagge

Contestualmente, è già iniziato il lavoro dei tanti volontari che, in questi mesi, inizieranno il monitoraggio della costa campana alla ricerca di tracce di nidi di tartarughe marine. I primi nidi campani si sono registrati a Santa Maria di Castellabate e ieri a Marina di Camerota.

Le linee guida dell’Anton Dohrn

Presente, oramai da anni, sul territorio Roberta Teti, referente della stazione zoologica Anton Dohrn che come sempre, ha ricordato ai cittadini e ai frequentatori delle spiagge le principali linee guida da seguire in caso di avvistamento di una tartaruga marina o di un possibile nido.

I cilentani e i tanti turisti che affollano la nostra costa sono ormai esperti e felici di poter vivere ancora una volta la magia della natura.