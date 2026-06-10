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Cilentana, cedimento del piano viabile: stop al traffico. Ecco i percorsi alternativi

Chiusura totale della SS 18 Var Cilentana l'11 giugno 2026 per cedimento del piano viabile. Scopri gli orari, i blocchi e i percorsi alternativi

Comunicato Stampa
Cilentana

Disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare su tutte le corsie della SS 18 VAR Cilentana, nel tratto compreso dal km 149+000 al km 149+300. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un cedimento del piano viabile e interesserà tutti gli utenti della strada.

Orari e dettagli del blocco

Il blocco totale della circolazione è previsto per domani, 11 giugno nella fascia oraria dalle 09:00 alle 17:00.

Oltre alla chiusura del tratto principale, l’ordinanza dispone:

  1. La chiusura della rampa di immissione chilometrica 149+750 allo svincolo di Massicelle/Montano Antilia in direzione Nord (ovvero verso Vallo della Lucania/Agropoli/Capaccio/Eboli/Battipaglia/Salerno).
  2. La chiusura della rampa di immissione chilometrica 146+950 allo svincolo di Futani in direzione SUD (ovvero verso Sapri).

Mappa dei Percorsi Alternativi

Per garantire la circolazione, sono stati istituiti dei percorsi alternativi obbligatori e differenziati in base alla tipologia di veicolo.

Direzione NORD (Da Sapri verso Salerno/Agropoli/Vallo della Lucania)

  • Per tutti i veicoli: Uscita obbligatoria allo svincolo di MASSICELLE/MONTANO ANTILIA (km 149+700 della S.S. n°18 Var. CILENTANA), proseguendo su S.P. 346, S.P. n°143, S.P. n°143 Var. e S.P. (ex S.S. n°18 “Tirrena Inferiore”) con rientro sulla S.S. n°18 Var. CILENTANA allo svincolo di VALLO DELLA LUCANIA al Km 136+000.
  • Solo per veicoli leggeri (fino a 3,5 t a pieno carico): I conducenti possono in alternativa riprendere la S.S. n°18 Var. CILENTANA anche agli svincoli di: FUTANI (km 146+900), CUCCARO VETERE (km 145+400), CERASO (km 139+760) e VALLO DELLA LUCANIA (km 136+000).

Direzione SUD (Da Salerno/Agropoli verso Sapri)

  • Per tutti i veicoli: Uscita obbligatoria allo svincolo VALLO DELLA LUCANIA (km 136+000 della S.S. n°18 Var. CILENTANA), proseguendo su S.P. (ex S.S. n°18 “Tirrena Inferiore”), S.P. n°143 Var., S.P. n°143 e S.P. 346 con rientro sulla S.S. n°18 Var. CILENTANA allo Svincolo di MASSICELLE/MONTANO ANTILIA” al Km 149+700.
  • Solo per veicoli leggeri (fino a 3,5 t a pieno carico): È possibile proseguire lungo la S.S. n°18 Var. CILENTANA fino allo svincolo di FUTANI (km 146+900) e, attraverso la S.R. 447a, S.P. (ex S.S. n°18 “Tirrena Inferiore”), S.P. n°143, S.P. 143 Var. e S.P. 346, riprendere la Cilentana allo svincolo di MASSICELLE/MONTANO ANTILIA (km 149+700).

Limiti di Velocità e Sicurezza

In relazione alle variazioni apportate allo stato dei luoghi, in avvicinamento alle chiusure su entrambe le direzioni (ovvero allo svincolo di MASSICELLE/MONTANO ANTILIA-NORD km 149+700 e allo svincolo di FUTANI-SUD km 146+900), sono imposti per tutti gli autoveicoli:

  • Il divieto di sorpasso (Fig. II 48 – Art. 116)
  • Il limite massimo di velocità di 30 Km/h (Fig. II 50 – Art. 116)
  • Il divieto di circolazione (Fig. II.46 – Art. 116)
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