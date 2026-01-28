Cilentana, ancora disagi: lavori nelle gallerie, nuove limitazioni alla circolazione

L’Anas ha emesso un’ordinanza per l’istituzione di limitazioni temporanee al traffico lungo la Var Cilentana. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione urgente finalizzati alla sicurezza stradale.

I motivi dell’intervento

A seguito di un sopralluogo tecnico effettuato il 27 gennaio 2026, è stato riscontrato un continuo percolamento di acque all’interno di diverse gallerie.

Per risolvere il problema, l’impresa esecutrice dovrà sostituire con urgenza le canalette per la corretta regimentazione delle acque piovane ai margini della carreggiata.

Le gallerie interessate e il calendario dei lavori

Le limitazioni riguardano quattro tunnel situati tra i comuni di Vallo della Lucania, Ceraso e Cuccaro Vetere. Nello specifico, i tratti coinvolti sono:

• Galleria Starze: dal km 132+831 al km 133+270.

• Galleria Le Vigne: dal km 136+495 al km 136+696.

• Galleria Montisani: dal km 136+986 al km 137+240.

• Galleria San Vito: dal km 143+991 al km 145+200.

Il dispositivo sarà in vigore dal 29 gennaio 2026 fino al 3 febbraio 2026. I lavori si svolgeranno esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 17:01, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Modifiche alla viabilità

Nelle aree di cantiere sarà istituito il senso unico alternato, regolato da impianti semaforici o da movieri. Per garantire la sicurezza degli automobilisti e degli operai, Anas ha inoltre disposto il divieto di sorpasso e un limite massimo di velocità fissato a 30 km/h in prossimità dei tratti interessati.

Si prevedono possibili rallentamenti, con un incremento dei tempi di percorrenza stimato in circa 5 minuti per ogni tratta soggetta a limitazione. L’impresa incaricata si occuperà della gestione di eventuali code che potrebbero formarsi durante le ore di attività.