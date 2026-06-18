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Cicerale si colora con Lenzuola d’Arte: svelata la data dell’edizione 2026

Torna a Cicerale la quinta edizione di Lenzuola d’Arte dal 4 luglio al 30 agosto 2026. Scopri il percorso rinnovato della galleria a cielo aperto nel Cilento

Redazione Infocilento
Cicerale

Svelata la data della quinta edizione di “Lenzuola d’Arte”, la manifestazione che dal 4 luglio al 30 agosto porterà arte, creatività e colore tra vicoli, piazze e scorci del territorio.

Dopo l’esperienza dello scorso anno, che ha visto Cicerale accogliere per la prima volta il progetto, la mostra torna con un percorso rinnovato e ampliato, arricchito da nuove opere che contribuiranno a trasformare il paese in una suggestiva galleria d’arte a cielo aperto.

Un itinerario tra arte e territorio

Le installazioni accompagneranno cittadini e visitatori in un itinerario tra arte contemporanea, valorizzazione dei luoghi e identità del territorio, offrendo un’occasione originale per riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico della comunità.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Lenzuola d’Arte con il patrocinio del Comune di Cicerale, della Provincia di Salerno e della Regione Campania.

Il commento dell’amministrazione comunale

«Siamo felici di accogliere nuovamente a Cicerale una manifestazione che unisce arte e territorio, contribuendo a valorizzare i nostri luoghi attraverso linguaggi creativi e forme di espressione contemporanea. Dopo l’apprezzamento riscosso nella scorsa edizione, il progetto torna con importanti novità e con un percorso ulteriormente arricchito», dichiara l’Amministrazione Comunale.

Verso l’inaugurazione ufficiale

La presentazione della data rappresenta soltanto la prima anticipazione dell’edizione 2026. Nelle prossime settimane saranno infatti svelati ulteriori dettagli, artisti e iniziative che andranno a comporre il programma completo della manifestazione.

L’inaugurazione è prevista per il 4 luglio.

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