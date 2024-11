Cicerale, il Campo Sportivo Comunale “G.Voria”concesso all’U.S. Agropoli

Il Comune di Cicerale, guidato dal sindaco Giorgio Ruggiero, ha deciso di concedere in via sperimentale il Campo Sportivo Comunale “G.Voria” in comodato d’uso non gratuito, all’Unione Sportiva Agropoli 1921, con sede in Agropoli, fino al termine del Campionato Regionale di Eccellenza 2024/2025, ai patti e condizioni contenuti nella Relazione Tecnica.

Gli obiettivi

L ‘impianto verrà utilizzato dalla società agropolese per 3 pomeriggi settimanali, e per la durata di 7 mesi con impegno della stessa di provvedere ad attività di pulizia, igienizzazione, manutenzione spazi, spogliatoi e panchine nonché ripristino rete idrica ed elettrica dell’impianto.

In questo modo si darà nuova vita all’impianto sportivo “Voira”; lo stesso di proprietà comunale, da tempo vede infatti limitata la propria funzione di attrazione e punto di riferimento per le attività sportive versando in condizioni di pressoché totale inutilizzo.