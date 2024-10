Il 31 ottobre l’inaugurazione del Nuovo Parco Giochi a Cicerale

Il 31 ottobre 2024 alle ore 15:30, avrà luogo l’inaugurazione del nuovo parco giochi per bambini in Piazza Degas a Cicerale. Questo progetto rappresenta un’importante iniziativa per la comunità, realizzato grazie ai fondi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il parco giochi

Il nuovo parco giochi offre un ambiente sicuro e divertente, con giostre e aree di gioco che favoriranno lo sviluppo fisico, sociale ed emotivo dei bambini. Situato in un’area storicamente significativa per la socializzazione giovanile, il parco rappresenta una risorsa fondamentale per le famiglie di Cicerale.

L’inaugurazione sarà seguita da una Festa di Halloween organizzata dalla Pro Loco. Sono previste svariate attività, giochi e sorprese per i partecipanti. Sarà un’opportunità unica per celebrare il nuovo spazio ricreativo e la gioia di stare in comunità.