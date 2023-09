Bando Sporte e Periferie 2023 : Cicerale Cilento candida l’impianto sportivo “G.Voira”

Il Comune di Cicerale, amministrato dal sindaco Giorgio Ruggiero, ha deciso di partecipare all’avviso pubblico per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo sport e periferie 2023”, candidando il progetto relativo agli interventi di adeguamento e miglioramento dell’impianto sportivo “G.Voira” multidisciplinare, nell’importo complessivo di € 531.393,00.

Il bando Sporte e Periferie 2023

Il bando “Sport e Periferie 2023”, pubblicato dal Dipartimento per lo Sport, attraverso il finanziamento delle proposte di intervento, tenuto conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva, ha per oggetto l’individuazione dei seguenti interventi da finanziare:

realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

diffusione nelle stesse aree, di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo.

Cicerale candida l’impianto sportivo “Voira”

L’Ente cilentano, ai fini dell’ottenimento del finanziamento del progetto in oggetto, ha pertanto approvato il progetto esecutivo che punta all’adeguamento e al miglioramento dell’impianto sportivo di Cicerale; il Comune comparteciperà, pertanto, alla spesa occorrente per la realizzazione dell’intervento per l’importo di €.53.139,37 , pari al 10% dell’importo complessivo.