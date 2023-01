Il Campo da tennis di Ottati si rifà il look: gli interventi finanziati dal Fondo Sport e Periferie

Oggi ad Ottati sono iniziati i lavori di riqualificazione del campo da tennis dell’impianto sportivo polivalente “Marino Biagio”, finanziati dal Fondo Sport e Periferie. «Tra il mese di febbraio e il mese di marzo -ha annunciato il sindaco Elio Guadagno- inizieranno anche i lavori per la realizzazione del Centro Ippico finanziato con la stessa misura».

L’iter

Nell’estate del 2020 era stata firmata la sottoscrizione tra l’ente comunale e il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) proprio per la riqualificazione del Campo da Tennis con risorse a valere sul Fondo “Sport e Periferie” per un importo di € 293.000,00.

I progetti dell’Ente

Nel mese di settembre del 2021, inoltre, arrivò la notizia che era stato ammesso a finanziamento anche il progetto per la realizzazione del Centro Ippico a scopo turistico, sportivo, riabilitativo e per ricovero cavalli per un importo totale di € 700.000,00 a valere sulle risorse dello stesso bando.