Ok a lavori di riqualificazione al campo sportivo «Passeri» di Castel San Lorenzo

Il comune di Castel San Lorenzo ha pubblicato il bando per la riqualificazione del campo sportivo “Passeri” sito in località Infitina. I lavori prevedono una spesa complessiva di 853.920,27 euro.

L’ente comunale investirà 153.920,27 euro, mentre i restanti 700.000 euro sono stati già finanziati con i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione tramite la misura “Sport e Periferie 2020”.

Gli interventi in programma

I lavori dovranno prevedere la sistemazione dell’area gioco da realizzare in erba sintetica, mentre attualmente è in terra battuta, il miglioramento dell’area spettatori con l’aggiunta di nuovi spalti e di nuove aree esterne di sosta, la messa in sicurezza dell’intera struttura e la realizzazione di una recinzione ad hoc.

Il campo sportivo dovrà essere, così, riqualificato e rigenerato. Gli operatori economici qualificati potranno partecipare al bando per aggiudicarsi l’affidamento dei lavori presentando l’offerta attraverso la piattaforma telematica Asmecomm entro le ore 12:00 del 22 dicembre.