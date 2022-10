Bando Sport e Periferie: Trentinara candida l’impianto sportivo “Cavallo”

Un progetto per la riqualificazione e rigenerazione dell’impianto sportivo “Cavallo” di Trentinara. L’Ente amministrato dal sindaco Rosario Carione ha, pertanto, partecipato all’avviso pubblico per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo sport e periferie”, progetto avviato già nel 2020.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 726.546,46.

Bando Sport e Periferie: il progetto per l’impianto sportivo di Trentinara

Trentinara ha partecipato al bando in questione, mediante la presentazione di una domanda di finanziamento per la realizzazione di una palestra polifunzionale all’interno dell’impianto sportivo comunale “A.Cavallo”, sito in località Bivio.

L’Ente cilentano, ai fini dell’ottenimento del finanziamento del progetto in oggetto, ha pertanto rimodulato il quadro economico già trasmesso al fine di adeguare il quadro economico dell’opera al nuovo prezzario della Regione Campania. Riapprovato quindi il progetto.

Il bando

Il “Bando Sport e Periferie” 2020, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva, ha per oggetto l’individuazione dei seguenti interventi da finanziare: