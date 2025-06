Ceraso, ancora furti nel Cilento: colpita la frazione Santa Barbara

Ancora un episodio di criminalità nel Cilento. Due abitazioni sono state prese di mira, questo pomeriggio, da ignoti nella frazione Santa Barbara di Ceraso.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, i furti sono avvenuti in momenti in cui i proprietari erano assenti, consentendo ai malviventi di agire indisturbati. Le abitazioni sono state forzate e messe a soqquadro alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Al momento, non è stato reso noto l’ammontare del bottino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

L’episodio si inserisce in una scia di furti che, nelle ultime settimane, ha colpito diversi centri dell’area cilentana. Nonostante l’attenzione delle forze dell’ordine, cresce la preoccupazione tra i residenti, molti dei quali chiedono un rafforzamento dei controlli e misure più incisive per la prevenzione. La popolazione è esasperata.