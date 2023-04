CentOS end of life e le alternative

CentOS è stata una delle distribuzioni Linux più popolari utilizzate dalle aziende e dagli utenti per la sua stabilità, sicurezza e affidabilità per lunghissimi anni. Tuttavia, con la fine del supporto per CentOS, molti stanno cercando alternative affidabili per garantire la continuità delle loro attività e dei loro progetti.

Nei paragrafi che seguiranno andremo alla scoperta delle possibili alternative a CentOS e scopriremo quali sono le più interessanti del momento. Anticipiamo che tra le tante possibili opzioni una delle più funzionali sembra essere, anche secondo Ivan Messina CEO di SupportHost, Almalinux, ma, ovviamente, la scelta dipende sempre dal tipo di esigenze aziendali da coprire.

Cos’è CentOS e a cosa serve?

CentOS era una distribuzione gratuita e open-source di Linux basata su Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS veniva utilizzato principalmente come sistema operativo server in aziende e organizzazioni che richiedevano un’alta disponibilità e una sicurezza elevata. CentOS era noto per la sua stabilità e le lunghe durate dei cicli di supporto ma, com’è noto, non è più operativo dal 2021. Offriva una vasta gamma di pacchetti software, tra cui strumenti di sviluppo, applicazioni di database, software di virtualizzazione, server web, e-mail e molto altro ancora.

Era anche noto per la sua affidabilità e sicurezza, grazie alle sue funzionalità avanzate di sicurezza e aggiornamenti regolari. In pratica era un prodotto altamente serio e stabile, utilizzato principalmente per l’hosting di server web, servizi di rete, database, e-mail e altre applicazioni critiche per il business.

Perché occorre trovare un’alternativa?

Il supporto di CentOS è stato interrotto nel dicembre 2021 e l’ultima versione stabile è stata supportata solo fino al 31 dicembre 2021. Ciò significa che non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza, patch o correzioni di bug. Per le aziende che utilizzano ancora CentOS, questo potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza, la continuità delle attività e la compatibilità delle applicazioni.

Perché gli esperti suggeriscono Almalinux?

Almalinux è una distribuzione di Linux gratuita, basata su RHEL, creata dal team di sviluppo di CloudLinux in risposta alla fine del supporto di CentOS. Almalinux offre un supporto a lungo termine (LTS) e garantisce la continuità delle attività e la compatibilità delle applicazioni. Inoltre, Almalinux è stata sviluppata con una forte attenzione alla sicurezza, all’affidabilità e alla stabilità, rendendola una buona scelta per le aziende.

Quali sono i pregi di Almalinux?

Almalinux ha molte caratteristiche positive, tra cui il fatto che è un sistema operativo stabile e affidabile, con un ciclo di supporto a lungo termine e una grande attenzione alla sicurezza. Inoltre è stato progettato per garantire la massima compatibilità con RHEL e CentOS, il che significa che la migrazione a Almalinux dovrebbe essere abbastanza semplice.

Quali altre alternative valutare e perché?

Ci sono diverse alternative valide a CentOS che possono essere prese in considerazione. Tuttavia queste alternative potrebbero richiedere un certo tempo per l’adattamento a nuove interfacce e funzionalità. Inoltre molte di queste alternative potrebbero non garantire la compatibilità con il software già in uso. In conclusione la scelta di un’alternativa dipende dalle esigenze specifiche dell’azienda e dei progetti e, quindi, andrebbe valutata caso su caso.