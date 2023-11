Centola programma il Natale 2023

Il Comune di Centola, guidato dal sindaco Rosario Pirrone, in occasione delle festività natalizie, ha sempre promosso e organizzato eventi ed iniziative d’intesa con l’istituto scolastico comprensivo e le associazioni, unite in un progetto condiviso, finalizzato all’aggregazione sociale, alla valorizzazione turistica ed alla promozione dell’economia e del territorio.

Ecco le attività che si svolgeranno durante il periodo natalizio

Anche quest’anno sono tante le iniziative in programma per il “Natale Insieme 2023”, per il quale sono state assegnate risorse non superiori a €20.000,00. Dall’8 dicembre e fino al 7 gennaio è previsto l’ abbellimento di alcune punti del territorio comunale, tramite l’installazione di luminarie a led.

Sarà rafforzato il ruolo e delle attività della Biblioteca Comunale “Alessandro Saggiomo” riconoscendone il valore culturale e sociale, con il sostegno al programma ,”Natale in Biblioteca II edizione” che prevede tutta una serie di iniziative, da dicembre 2023 a gennaio 2024, quali “l’officina di Babbo Natale” laboratori creativi, la “Biblioteca itinerante” – giornate di lettura animata da dedicare ai più piccoli che si svolgeranno in Centola Capoluogo e nelle varie frazioni, “Aspettando il Natale” in collaborazione con l’istituto scolastico Gaetano Speranza e che vedrà i Nostri piccoli alunni esibirsi in rappresentazioni teatrali e musicali, “Chi ha paura della Befana?” lettura animata e altro.

Mercatini di Natale anche a Centola

Anche a Centola rivivrà la magia dei mercatini di Natale. L’Ente punta alla rivitalizzazione delle piazze, in ottica di rafforzamento della propensione al consumo locale a supporto degli esercizi commerciali , con la previsione di mercatini artigianali e a tema natalizio.