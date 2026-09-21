Centola: il sindaco Pirrone traccia il bilancio dell’estate e guarda alle elezioni

Con la stagione estiva 2026 che volge al termine, il Cilento traccia un primo bilancio dei flussi turistici. Ai microfoni di InfoCilento, il sindaco di Centola, Rosario Pirrone, ha espresso soddisfazione per l’andamento dei mesi estivi, sottolineando il valore della promozione culturale e della fruizione del territorio, prima di rivolgere lo sguardo al futuro politico della comunità. Il turismo punta ad allungare la stagione, superando la tradizionale finestra di agosto attraverso la programmazione di eventi ed iniziative socio-culturali che accompagneranno i visitatori fino alle prime settimane del mese di ottobre.

Bilancio positivo

Il primo cittadino ha rimarcato l’efficacia del modello di accoglienza adottato, capace di attrarre un pubblico attento e qualificato, orientato alla scoperta delle ricchezze storiche e naturali di Centola e delle sue frazioni, Palinuro in primis:

«Credo che ancora non siamo pronti per avere i numeri, però la stagione estiva speriamo si prolunghi ancora per qualche settimana. Puntiamo ad arrivare intorno alla prima settimana di ottobre con altre iniziative. Quindi poi a bocce ferme faremo un po’ i conti, però, da quello che posso dire la sensazione che sia stata comunque un’ottima estate, il territorio è stato fruito da persone anche di un che hanno apprezzato, la bellezza, la cultura, le tradizioni del nostro territorio e questo ci fa piacere. E questo è il tipo di promozione che vogliamo.»

Elezioni amministrative in vista: il bilancio di quattro anni e mezzo di governo

Archiviato l’impegno estivo, l’attenzione della politica locale si sposta sui prossimi appuntamenti elettorali. Centola figura infatti tra i 48 comuni chiamati alle urne nella prima primavera per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. Per l’amministrazione guidata da Rosario Pirrone si chiude un ciclo quinquennale caratterizzato da interventi strategici per la comunità.

In vista del voto, il sindaco ha tracciato una sintesi del lavoro svolto dalla sua squadra di governo, augurandosi un dibattito democratico trasparente ed equilibrato per il futuro della cittadina: