Estate 2026 nel Cilento: la classifica dei comuni tra promossi e bocciati sul web

La stagione turistica estiva volge al termine e il web traccia un bilancio netto sulla costa del Cilento. Attraverso l’analisi dei feedback lasciati su portali di recensioni, forum di viaggiatori e community social, emerge una geografia dell’accoglienza spaccata in due. Da un lato ci sono le località che hanno investito su sostenibilità, mobilità e qualità della vita; dall’altro i centri travolti dai problemi di viabilità, costi elevati e servizi non adeguati alle aspettative.

I promossi: la certezza della qualità e dell’organizzazione

In cima al gradimento degli utenti si conferma Pollica, con le frazioni di Acciaroli e Pioppi. Le recensioni premiano la pulizia delle spiagge, la cura dei borghi e l’attenzione alla tutela ambientale. Pur registrando qualche lamentela sui costi della ricettività, il giudizio globale incorona la destinazione come modello di riferimento.

Subito dietro figura Camerota, quella che ha fatto registrare più presenze nelle strutture ricettive insieme a Capaccio Paestum nell’estate 2026. I viaggiatori lodano l’organizzazione delle escursioni via mare e la tutela di perle ambientali come Cala Bianca e Porto Infreschi, dove il contingentamento e la fruizione guidata hanno valorizzato il patrimonio naturale senza impoverirlo.

In fascia alta si attestano anche Castellabate, apprezzata per la dualità tra il borgo storico e i lidi adatti alle famiglie, e Capaccio Paestum, che si impone per l’efficacia del connubio tra mare, parco archeologico ed eccellenze enogastronomiche. Positivo anche il bilancio di Ascea e Pisciotta, quest’ultima premiata da chi cerca un turismo lento, autentico e ben servito dalle infrastrutture ferroviarie; elemento, quest’ultimo, che premia anche Ascea nonostante qualche critica dovuta al caos eccessivo.

I bocciati: paesaggi da sogno penalizzati dalle infrastrutture

Le criticità emergono nelle recensioni dedicate a Centola – Palinuro. Se la bellezza del paesaggio e del mare ottiene voti eccellenti, la gestione dei servizi delude le aspettative dei visitatori. I post e le recensioni negative segnalano in particolare difficoltà nei parcheggi e un rapporto qualità-prezzo percepito come sbilanciato rispetto all’offerta.

Valutazioni contrastanti riguardano Agropoli. Nonostante la posizione strategica come porta d’accesso al territorio e la bellezza di Baia di Trentova e del centro storico, le opinioni dei turisti si dividono sui servizi urbani. Sotto accusa finiscono la gestione del traffico serale e un’offerta commerciale considerata talvolta poco omogenea.

In fondo alle preferenze dei recensori si posizionano i comuni del Golfo di Policastro. Pur offrendo tranquillità e prezzi contenuti, scontano nei giudizi degli utenti la mancanza di una strategia integrata di promozione turistica e un’offerta di intrattenimento non al passo con le richieste dei flussi più giovani.

D’accordo con la classifica? O le recensioni arrivano esclusivamente da turisti troppo esigenti?