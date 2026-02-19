Castelnuovo Cilento: gli studenti dell’Ancel Keys protagonisti alle Olimpiadi invernali

C’è un po’ di Cilento alle Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026. A rappresentarlo è la dieta mediterranea, portata in scena dal lavoro degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo Ancel Keys di Castelnuovo Cilento.

Eccellenza cilentana

Ogni sera, la cucina cilentana incontra quella valtellinese in un appuntamento gastronomico diverso: un connubio culinario che unisce tradizioni e sapori di due territori lontani. Dai primi piatti ai dolci, gli studenti dell’Ancel Keys hanno avuto l’opportunità di collaborare con chef stellati, arricchendo così il proprio bagaglio culturale e professionale.

Un’esperienza, questa, che li ha resi ancora una volta ambasciatori della cucina cilentana in un contesto internazionale di grande prestigio.