Castelnuovo Cilento, Don Roberto Faccenda incontra gli studenti dell’”Ancel Keys”

La comunità scolastica dell’Istituto Onnicomprensivo “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento si prepara ad accogliere Don Roberto Faccenda. Il sacerdote, originario di Eboli e responsabile della Pastorale Giovanile della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, è noto per il suo approccio diretto e la spiccata capacità di entrare in sintonia con le nuove generazioni.

L’appuntamento è fissato per giovedì 15 ottobre, a partire dalle ore 10:30, presso l’Aula Magna dell’Istituto cilentano. Durante la mattinata verrà presentato il suo libro “A(r)marsi con cinque ciottoli”, dando vita a un dialogo aperto e autentico su fragilità, coraggio e scelte di vita: tematiche profonde e centrali nel percorso di crescita dei giovani.

Il libro: “A(r)marsi con cinque ciottoli” e la forza dei piccoli gesti

Il volume si propone come una guida e una proposta concreta di vita spirituale per chi si trova ad affrontare sfide complesse, senza rinunciare a superarle con ciò che ha a disposizione: un cuore libero, uno sguardo attento e un’anima predisposta all’ascolto.

I “cinque ciottoli” citati dall’autore non rappresentano armi convenzionali, bensì atteggiamenti interiori fondamentali: il silenzio, l’essenzialità, la fiducia, la gratuità, la gioia. Si tratta di strumenti semplici e quotidiani, paragonabili a pietre di fiume, ma capaci di abbattere i “giganti” interiori che spesso bloccano il cammino personale.

Una scuola che educa alla vita: il valore dell’incontro

L’evento presso l’Istituto “Ancel Keys” si prefigura come un’importante occasione di confronto, riflessione e condivisione di emozioni e storie personali tra l’autore e gli studenti.

dall’Istituto scolastico sottolineano il valore educativo dell’iniziativa:

«Crescere significa anche imparare a riconoscere le proprie paure, scoprire la forza che si nasconde dentro di noi e trovare il coraggio di compiere le proprie scelte. La scuola è anche questo: un luogo in cui crescere come persone, imparare a scegliere e trovare il coraggio di diventare sé stessi».