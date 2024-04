Castellabate: torna il palio Vivi San Marco, un tuffo nella tradizione

Domenica 21 aprile torna il Palio Vivi San Marco, un evento imperdibile che rievoca i giochi della tradizione popolare e dà il via ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera di un tempo e riscoprire le antiche usanze locali.

Un programma ricco di eventi

La giornata avrà inizio alle ore 14 con il raduno delle sei squadre nella Località Torretta. Al suono di trombe e tamburi, seguirà la sfilata e la benedizione delle squadre, prima dell’avvio dei giochi. I partecipanti si sfideranno in simpatiche attività come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi e altri giochi tipici della tradizione popolare.

Le squadre in gara

Le squadre, in rappresentanza di tutte le frazioni del comune – San Marco, Santa Maria, Castellabate, Ogliastro e Licosa, Lago, Alano – sono pronte a contendersi l’ambito Palio. La competizione sarà avvincente e ricca di divertimento per tutti i partecipanti e gli spettatori.

Un evento da non perdere

Il Palio Vivi San Marco è un evento da non perdere per tutti gli amanti delle tradizioni e del folklore. Un’occasione unica per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della cultura in uno dei luoghi più suggestivi del Cilento.