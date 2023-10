Castellabate, Fondazione Giona e Associazione Tommy 125 insieme per la prevenzione: arriva un nuovo scanner diagnostico

La prevenzione prima di tutto. Questo pomeriggio, presso terrazza Rainone a Castellabate, a partire dalle ore 18, si terrà un importante cerimonia che vedrà protagoniste la Fondazione Giona e l’Associazione Tommy 125. L’incontro darà modo al presidente della Fondazione, Giuseppe Rainone, di consegnare uno scanner diagnostico fondamentale per la campagna di prevenzione portata avanti dall’Onlus impegnata nell’allestimento di un punto medico di primo soccorso. Questo rappresenterà un momento per conoscersi, ritrovarsi e cominciare a camminare all’unisono verso la medesima strada.

La consegna

Nello specifico, verrà donato un ecografo con sonda richiesto dall’Associazione Tommy 125 che opera costantemente con i suoi volontari in diverse attività rivolte al sostegno degli altri. Tale strumento sarà utile per diagnosticare eventuali disfunzioni o malattie, prevenendo e salvando le vite.

“Sosteniamo le realtà che ci circondano” Il presidente della Fondazione Giona, Giuseppe Rainone, continua il suo viaggio d’amore e commenta così l’incontro di quest’oggi:

“L’Associazione Tommy 125 è una delle realtà più attive sul territorio. Una realtà che ho avuto modo di conoscere qualche mese fa, che come la nostra Fondazione non resta a guardare ed è pronta a rimboccarsi le maniche.

Abbiamo subito accolto la loro richiesta e ci siamo attivati per far sì che potesse svolgere il suo impegno nel migliore dei modi.

Insieme, per fare ed essere amore

“Stiamo continuando a sostenere le realtà che ci circondano, mettendo in sinergia risorse e opportunità per far sì che anche i meno fortunati di noi abbiano posti confortevoli e accoglienti.