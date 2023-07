Montecorice, l’Associazione Tommy 125 raddoppia: un’ambulanza sarà presente anche al porto di San Nicola

Dopo alcuni giorni difficili, l’Associazione Tommy 125 è tornata più forte di prima. Le polemiche delle scorse settimane sono state messe da parte, a prevalere ora è la voglia di continuare a fare bene per l’intero territorio. Oltre alle tante attività di pronto soccorso e non solo, svolte presso il Comune di Castellabate, l’associazione ha allargato il suo raggio d’azione, allestendo una postazione dotata di ambulanza anche presso il porto di San Nicola, a Montecorice.

Ripristinate le attività

Dopo la sospensione del servizio per i diversamente abili, a seguito di alcune sanzioni provenienti dalla capitaneria di porto sulle imbarcazioni in possesso dell’associazione, sono state ripristinate quasi tutte le attività che vedono protagonisti i volontari di questa splendida organizzazione. Dal pronto soccorso, alle gite in barca per i ragazzi con disabilità a titolo gratuito. Gli unici interventi che non potranno essere garantiti saranno quelli legati all’assistenza in mare, a causa della mancanza di autorizzazioni concesse.

San Marco di Castellabate cardio-protetta

Un’altra novità importante è rappresentata dall’implementazione di un defibrillatore presso il porto turistico di San Marco di Castellabate. La macchina salvavita è stata collocato presso il noto hotel “Approdo” e aumenterà la sicurezza e la tranquillità di cittadini e turisti. Si tratta di un dono voluto fortemente da parte dell’associazione per tutto il territorio.