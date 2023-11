Castellabate, festeggiamenti in onore del Beato Simeone: il programma

La parrocchia Santa Maria Assunta dà il via ai festeggiamenti in onore del Beato Simeone, V Abate di Cava de’ Tirreni e patrono secondario del comune. Durante questa ricorrenza, tradizionalmente, si distribuiscono semi e piantine e si benedicono gli attrezzi agricoli per ricordare la bolla abbaziale dell’Abate Simeone del 16 giugno 1138 con la quale concedeva ai coloni del territorio di Castellabate terre e case della badia di Cava in cambio della loro bonifica e cura.

Il programma

Il 16 novembre, giorno della festa, alle ore 17 verrà celebrata la Messa in Basilica con la benedizione di semi e piantine, cui seguirà una breve processione per le vie del borgo.

Sabato 18 novembre, alle ore 11, è atteso il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Mons. Vincenzo Calvosa che presiederà la celebrazione con la benedizione dei mezzi agricoli. Alle ore 18 ci sarà la rappresentazione teatrale sulla vita del Beato dal titolo “Simeone, L’Abate mite”, a cura di Gaetano Stella e Francesco Puccio.

Il parroco Don Roberto Guida dichiara: “Nell’Anno Giubilare Costabiliano che stiamo vivendo, la figura dell’Abate Simeone, successore di Costabile Gentilcore, ci aiuta a ‘rileggere’ l’opera intrapresa con uno sguardo di fede che va oltre il contigente. San Costabile ed il Beato, superando l’emergenza sociale del momento, indicano a tutta la comunità un percorso di rinascita“.