Castellabate, diversi i disagi creati dal mare agitato: messe in sicurezza alcune imbarcazioni

Sono state ore difficili e di apprensione quelle appena trascorse a causa del forte mare agitato che ha provocato danni e disagi in più zone del Cilento. Anche a Castellabate, onde altissime si sono abbattute lungo la costa, mettendo in difficoltà diversi lidi e strutture ricettive poste sul mare. In particolare, alcune imbarcazioni ormeggiate nello specchio d’acqua antistante il caratteristico porticciolo delle Gatte, hanno rischiato di finire alla deriva per via dell’autentica tempesta marina che si è abbattuta sul posto nel giro di poche ore.

Grazie al provvidenziale intervento da parte dello staff che cura il servizio delle imbarcazioni presso l’approdo turistico, guidato da Fabio Tramutola, è stato scongiurato il peggio.

L’intervento

Alle prime luci dell’alba, le onde si sono alzate di diversi metri e alcune imbarcazioni, ancorate alla boa vicino alla scogliera che protegge il porticciolo dalla forza del mare, hanno rischiato di finire alla deriva. Sia da mare che da terra, gli uomini che operano presso la banchina delle Gatte, si sono messi in moto per evitare il peggio e mettere in sicurezza tutti i natanti.

L’appello del Comune

Le condizioni meteo marine sono in netto miglioramento ma il Comune di Castellabate ha comunque invitato tutti alla massima attenzione: “Si consiglia di attenersi alle norme generali di sicurezza in mare e nel caso specifico di non immergersi fino a che le condizioni non siano rientrate in totale sicurezza, così come già previsto dalle vigenti ordinanze di sicurezza in mare. Si ricorda a tutti gli operatori balneari di avere la massima attenzione e di tenere issate le bandiere rosse fino al rientro delle condizioni di sicurezza“.