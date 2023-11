Castellabate, auto prende fuoco in pieno centro

A Castellabate, nella tarda mattina di oggi, in pieno centro si sono vissuti momenti di panico. Proprio nei pressi della Casa Comunale, infatti, il motore di un’auto ha iniziato a fumare e a prendere fuoco con a bordo una famiglia di turisti composta da marito, moglie e due bambini. L’intervento da parte del volontario della Protezione Civile, Ovidio De Santis, ha permesso di evitare il peggio spegnendo le fiamme con l’utilizzo di un estintore.

L’intervento

Tutto è accaduto in una frazione di pochi minuti con il volontario che, senza pensarci su due volte, si è fiondato nei pressi dell’automobile e ha immediatamente domato le fiamme. Subito dopo, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo.

“Chiunque di noi avrebbe fatto lo stesso”

Il giovane volontario della Protezione Civile Comunale, Ovidio De Santis, ci ha tenuto a spiegare l’accaduto e a ringraziare dell’affetto ricevuto per il suo gesto: “Volevo pubblicamente ringraziare il Sindaco, l’amministrazione e quanti in queste ore mi stanno raggiungendo telefonicamente per elogiare il mio intervento, chiunque di noi, operatori della Protezione Civile, avrebbe fatto lo stesso”