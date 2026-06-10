Castellabate: adottato il nuovo piano di utilizzazione delle aree demaniali (PAD)

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 dell’8 giugno 2026, il comune di Castellabate ha adottato il nuovo Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali (PAD), strumento strategico e normativo fondamentale per la gestione, la tutela e la valorizzazione del litorale cittadino.

Ecco cosa prevede il piano

Il Piano rappresenta un importante passo avanti nella programmazione e nella pianificazione delle aree demaniali marittime del territorio comunale, con l’obiettivo di coniugare lo sviluppo dell’economia turistica e balneare con la salvaguardia dell’ambiente costiero, la tutela del paesaggio e la fruizione sostenibile delle risorse naturali. L’adozione del PAD costituisce l’avvio di un percorso che consentirà di definire una visione organica e moderna della fascia costiera, valorizzando le potenzialità del territorio e garantendo al tempo stesso criteri di equilibrio, sostenibilità e trasparenza nella gestione del demanio marittimo.

Dopo l’adozione da parte della Giunta Comunale, il procedimento proseguirà con le successive fasi previste dalla normativa vigente. In particolare, sarà avviato un processo partecipativo che coinvolgerà associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, associazioni professionali, enti del terzo settore e cittadini. Seguirà l’acquisizione dei pareri delle Amministrazioni interessate e, infine, l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.

Le dichiarazioni

“L’adozione del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della nostra costa. Si tratta di uno strumento che ci consentirà di programmare in maniera equilibrata e sostenibile lo sviluppo del litorale, tutelando il patrimonio ambientale e paesaggistico che caratterizza Castellabate e garantendo al contempo opportunità di crescita per il comparto turistico e balneare”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Il nuovo PAD rappresenta uno strumento innovativo di pianificazione, frutto di una visione strategica orientata alla sostenibilità, alla valorizzazione e alla promozione del nostro litorale. ti. L’Amministrazione intende infatti promuovere un dialogo aperto e trasparente, finalizzato a raccogliere contributi, osservazioni e proposte utili a migliorare ulteriormente il piano. L’obiettivo è costruire uno strumento il più possibile condiviso, capace di interpretare le esigenze del territorio e di delineare una visione comune per il futuro del nostro litorale”, rimarca il Consigliere al Demanio, Dalila Russo.