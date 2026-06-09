Castelcivita, inaugurato il Gruppo Appartamento per Anziani: una nuova casa di comunità tra comfort e fondi PNRR

Quella di ieri è stata una giornata di festa per il Comune di Castelcivita, guidato dal Sindaco Antonio Forziati, dove è stato inaugurato il Gruppo Appartamento per Anziani. La struttura rappresenta un luogo di accoglienza, cura e comunità per le persone anziane del territorio.

Le istituzioni presenti al taglio del nastro

Dopo la consueta benedizione, l’evento ha visto l’intervento di diverse autorità e figure chiave del comparto sociale e territoriale. Oltre al sindaco Forziati, hanno preso la parola:

Girolamo Auricchio , vicesindaco di Roccadaspide e presidente dell’Associazione Aree Interne del Cilento;

, vicesindaco di Roccadaspide e presidente dell’Associazione Aree Interne del Cilento; Lucia Palumbo , Responsabile dell’Ambito S07 del Piano di Zona (con Roccadaspide ente capofila);

, Responsabile dell’Ambito S07 del Piano di Zona (con Roccadaspide ente capofila); Marta De Sio , sociologa dell’Ambito S09 del Piano Di Zona (con Sapri capofila);

, sociologa dell’Ambito S09 del Piano Di Zona (con Sapri capofila); Dott.ssa Palma Silvestri, legale rappresentante del Consorzio “Life for Life”.

Una struttura moderna grazie ai fondi PNRR

La struttura è stata realizzata grazie ai finanziamenti del PNRR, nello specifico nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”.

Si tratta di un edificio moderno, progettato specificamente per accogliere al meglio gli anziani del territorio, ospitandoli in un luogo che ben si sposa con la geografia e il paesaggio di Castelcivita. Il centro è dotato di ampi spazi aperti e luminosi, di ogni tipo di comfort e potrà contare sul supporto continuo di personale altamente qualificato.