Alburni

Castelcivita, inaugurato il Gruppo Appartamento per Anziani: una nuova casa di comunità tra comfort e fondi PNRR

Nuova struttura d'eccellenza a Castelcivita per la terza età. Realizzata con fondi PNRR, offre comfort e personale qualificato

Alessandra Pazzanese

Quella di ieri è stata una giornata di festa per il Comune di Castelcivita, guidato dal Sindaco Antonio Forziati, dove è stato inaugurato il Gruppo Appartamento per Anziani. La struttura rappresenta un luogo di accoglienza, cura e comunità per le persone anziane del territorio.

Le istituzioni presenti al taglio del nastro

Dopo la consueta benedizione, l’evento ha visto l’intervento di diverse autorità e figure chiave del comparto sociale e territoriale. Oltre al sindaco Forziati, hanno preso la parola:

  • Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide e presidente dell’Associazione Aree Interne del Cilento;
  • Lucia Palumbo, Responsabile dell’Ambito S07 del Piano di Zona (con Roccadaspide ente capofila);
  • Marta De Sio, sociologa dell’Ambito S09 del Piano Di Zona (con Sapri capofila);
  • Dott.ssa Palma Silvestri, legale rappresentante del Consorzio “Life for Life”.

Una struttura moderna grazie ai fondi PNRR

La struttura è stata realizzata grazie ai finanziamenti del PNRR, nello specifico nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”.

Si tratta di un edificio moderno, progettato specificamente per accogliere al meglio gli anziani del territorio, ospitandoli in un luogo che ben si sposa con la geografia e il paesaggio di Castelcivita. Il centro è dotato di ampi spazi aperti e luminosi, di ogni tipo di comfort e potrà contare sul supporto continuo di personale altamente qualificato.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.