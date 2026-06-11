Attualità

Castel San Lorenzo, successo per il concerto di fine anno “Noi siamo Musica”: sette comuni uniti sul palco

Grande successo per il concerto di fine anno "Noi siamo Musica" dell'I.C. Castel San Lorenzo. Sinergia tra scuola e comuni del Cilento

Alessandra Pazzanese

L’Istituto Comprensivo Castel San Lorenzo accoglie, in diverse sedi del territorio, gli alunni di ben sette diversi comuni dell’entroterra cilentano ossia Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, Laurino, Piaggine e Valle dell’Angelo.

Per chiudere l’anno in bellezza tutti gli alunni dei vari plessi e delle varie sedi si sono ritrovati e hanno condiviso e vissuto un momento di unione e felicità, offrendo al pubblico uno spettacolo artistico di fine anno fatto di note, di danza e di canti tenutosi presso l’Aula Polifunzionale di Castel San Lorenzo.

Un momento di incontro autentico per il Cilento

Un momento di incontro autentico per gli studenti giunti dai vari paesi. Superando le distanze geografiche, gli alunni si sono esibiti insieme, tra gli applausi del pubblico e coordinati dalla Professoressa Maria Rosaria Iuliano.

Grande sinergia, per il grande concerto di fine anno denominato “Noi siamo Musica”, tra la scuola e le amministrazioni locali. Sono stati proprio gli amministratori del territorio a coordinare il trasporto degli studenti con la collaborazione del professore Giuseppe Troncone che ne ha seguito l’organizzazione.

Il bilancio della Dirigente Scolastica

Ai microfoni di InfoCilento la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Mariarosaria Cascio, ha commentato con grande entusiasmo e grande soddisfazione il grande e ben riuscito evento e ha tracciato il bilancio dell’anno scolastico giunto al termine augurando un’estate serena e felice ai suoi studenti.

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