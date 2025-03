Casal Velino: rinnovata convenzione con le Guardie Ambientali

Il Comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pisapia, ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2025 la convenzione con l’ Associazione “Guardie Ambientali italiane” organizzazione non lucrativa di utilità sociale, corpo di vigilanza ambientale e di protezione civile, con sede in Casal Velino.

Le attività che svolgerà l’associazione

L’associazione sarà impegnata tra le altre attività ad allestire un servizio per l’assistenza alimentare alle persone indigenti che consenta di realizzare in modo ottimale gli auspicati interventi finalizzati al “contrasto della povertà e dell’esclusione sociale”; l’obiettivo del Comune è di attivare una rete di servizi ed interventi di natura socio-assistenziale mediante distribuzione e raccolta di beni alimentari e di prima necessità alle famiglie indigenti in carico al Servizio Sociale del Comune di Casal Velino.

Le Guardie Ambientali per Statuto svolgono attività di protezione civile nelle emergenze, viabilità e sicurezza durante manifestazioni pubbliche collaborando con le forze dell’ordine, nell’ambito ambientale si occupano di tutela delle risorse idriche, tutela del danneggiamento del territorio, prevenzione e spegnimento incendi boschivo; in particolar modo si occupano di far rispettare le norme inerenti alla raccolta differenziata nei comuni.