Castelnuovo Cilento: stretto accordo con le Guardie Ambientali

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Gianluca D’Aiuto, ha definito un importante accordo con le Guardie Ambientali, che aiuteranno l’Amministrazione a rendere il paese più pulito e vivibile.

I compiti delle Guardie Ambientali

Le guardie ambientali avranno il compito di controllare il rispetto di alcune semplici ma essenziali regole: assicurarsi che i cani siano condotti correttamente in luoghi pubblici, garantire che le deiezioni canine vengano raccolte e contrastare l’abbandono di rifiuti sul territorio.

L’Associazione per Statuto svolge attività di protezione civile nelle emergenze, viabilità e sicurezza durante manifestazioni pubbliche collaborando con le forze dell’ordine e, nell’ambito ambientale si occupano di tutela delle risorse idriche, tutela del danneggiamento del territorio, prevenzione e spegnimento incendi boschivo; in particolar modo si occupano di far rispettare le norme inerenti alla raccolta differenziata nei comuni.

Soddisfatto il sindaco Gianluca D’Aiuto: “Grazie a loro potremo avere strade più pulite e una migliore qualità della vita per tutti. Contiamo sulla collaborazione di ognuno di voi per fare un passo avanti verso un paese più decoroso e rispettoso dell’ambiente”.