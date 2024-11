Castelnuovo Cilento, ordinanza per la custodia dei cani. Ecco le regole per i proprietari

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Gianluca D’aiuto, ha emesso un’ordinanza volta a garantire la corretta custodia dei cani padronali sul territorio comunale; il provvedimento è stato adottato in seguito alle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Le regole per i detentori dei cani

I detentori dei cani dovranno obbligatoriamente utilizzare idoneo guinzaglio durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, gli stessi dovranno portare con sé la museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Il provvedimento sindacale obbliga tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi, di impedire che l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici l’area pubblica sulla quale si vengono a trovare; gli stessi dovranno munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali.

I proprietari dei cani dovranno provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere raccolte in sacchetti di carta e poi smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici. Inoltre si dovrà denunciare, obbligatoriamente, il possesso di cani i quali dovranno essere iscritti all’anagrafe canina e microchippati presso il Servizio Veterinario dell’ASL Salerno – Servizio Veterinario –Distretto di Vallo della Lucania per l’eventuale successiva individuazione del proprietario.

Sanzioni per i trasgressori

Per le violazioni alle disposizioni contenute nell’ ordinanza, dove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre all’immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.