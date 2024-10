Castelnuovo Cilento, ok alla messa in sicurezza degli edifici scolastici

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Gianluca D’Aiuto, punta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio comunale; in particolare l’edificio sul quale intervenire, è quello sito alla Località Pantana della Frazione Vallo Scalo.

I fondi

L’Ente intende partecipare all’avviso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – rivolto ai Comuni – per l’assegnazione delle risorse della quota statale 8 per mille per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici ad uso scolastico.

Ciascun Ente locale può presentare una sola candidatura di finanziamento per una sola tipologia di intervento e il progetto può essere riferito esclusivamente ad un solo edificio pubblico. Il finanziamento massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare la somma complessiva di euro € 400.000,00.

Gli interventi finanziabili

Le opere finanziabili devono riguardare : interventi conseguenti a episodi certificati di crollo di solai e controsoffitti; interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili; interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura, precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, disposta da Autorità competente; interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell’attività didattica.