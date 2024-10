Castelnuovo Cilento si unisce per riqualificare il cimitero comunale

Il Comune di Castelnuovo Cilento ha indetto una giornata di volontariato dedicata alla pulizia e alla sistemazione del cimitero comunale, invitando tutti i cittadini a partecipare. L’iniziativa, intitolata “Ricordare è prendersi cura: ridiamo dignità ai luoghi della memoria”, si terrà sabato 12 ottobre a partire dalle 8:30.

Un gesto di rispetto per la memoria

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca D’Aiuto, ha promosso questa iniziativa con l’obiettivo di riportare il cimitero comunale al suo antico splendore. “Il cimitero è un luogo sacro, dove riposiamo i nostri cari e custodiamo la memoria delle generazioni passate”, ha dichiarato il sindaco. “È nostro dovere prendercene cura e assicurarci che sia un luogo dignitoso e rispettoso”.

Un’occasione per la comunità

La giornata di volontariato sarà un’opportunità per tutti i cittadini di partecipare attivamente alla vita della comunità e di dare il proprio contributo per migliorare il proprio paese.

Le attività previste includono la pulizia delle aree verdi, la rimozione dei rifiuti, la manutenzione dei muretti e delle cancellate e l’assistenza ai cittadini che desiderano prendersi cura delle tombe dei propri cari.

Un momento di condivisione

A metà giornata, sarà offerto un pranzo all’aperto a tutti i partecipanti, un momento di convivialità e condivisione per rafforzare il senso di comunità. “Vogliamo che questa giornata sia un’occasione per stare insieme, per conoscerci meglio e per condividere un momento importante per la nostra comunità“, ha aggiunto il sindaco D’Aiuto.

Come partecipare

Per partecipare all’iniziativa, è sufficiente presentarsi sabato 12 ottobre alle ore 8:30 presso l’ingresso principale del cimitero comunale. Si consiglia di indossare abiti e scarpe comode e di portare guanti da lavoro.