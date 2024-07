Castelnuovo Cilento, vanno in pensione ma continueranno a collaborare con il Comune

Vanno in pensione ma continueranno a dare il loro contributo alla comunità; il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Gianluca D’aiuto, ha deciso di conferire un incarico di collaborazione a titolo gratuito a due ex dipendenti del Comune Giancarlo Ridolfi e Marisa Scarpa.

Le mansioni dei volontari

I due ex dipendenti con la loro esperienza e il loro bagaglio professionale, avranno la possibilità di collaborare e supportare gratuitamente il Comune per la durata di un anno; in particolare il Sign. Giancarlo Ridolfi, pensionato, esperto in materia finanziaria e tributi, si occuperà della consulenza, assistenza, tutoraggio e affiancamento al personale nella predisposizione degli atti e dei provvedimenti. La Sign. Marisa Scarpa, invece, avendo svolto servizio presso gli uffici demografici, supporterà il personale nella predisposizione degli atti e dei provvedimenti.

La normativa

Si tratta di una possibilità contemplata dalle normative e che diversi enti locali stanno seguendo per poter far fronte alla carenza di personale e all’impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza, inoltre, sono quelle di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, dei soggetti in quiescenza, di permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza, evitare aggravi di spese attraverso il conferimento di incarichi onerosi ad altri soggetti e consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un Settore, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate all’assunzione di nuovo personale.