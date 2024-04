Teggiano: va in pensione, ma continua a lavorare gratuitamente

Lo scorso primo aprile, dipendenti ed amministratori del Comune di Teggiano hanno voluto rendere omaggio al dipendente, Cono De Luca, che dopo 40 anni di lavoro, ricoprendo un ruolo fondamentale all’interno della struttura amministrativa dell’Ente Locale come Funzionario Elevata Qualificazione – Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici/Ambiente, è andato in pensione.

Di nuovo a servizio dell’Ente

Il geometra, ha però, deciso di mettersi a disposizione del Comune di Teggiano, per garantire un adeguato affiancamento, formazione operativa ed assistenza al personale che si occuperà delle nuove mansioni e eventuali neo assunti in un settore strategico dell’Ente Locale.

Il Comune ha deciso di affidargli, infatti, un incarico di collaborazione presso il Servizio Tecnico/Lavori Pubblici. L’incarico sarà finalizzato all’affiancamento, alla formazione operativa e all’assistenza del personale che svolgerà nuove mansioni o sarà appena assunto, ed avrà una durata massima di un anno.

Il ruolo dell’incaricato sarà quello di condividere la propria esperienza acquisita durante l’esercizio delle precedenti mansioni, senza vincoli di subordinazione o coordinamento con l’Ente, e senza alcun inserimento nell’organizzazione o nelle attività di gestione dell’ente.

Sarà inoltre tenuto al rispetto della riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di cui potrebbe venire a conoscenza per motivi legati all’incarico.

Incarico a titolo gratuito

È importante sottolineare che l’incarico verrà svolto a titolo gratuito, senza alcun rimborso spese previsto e senza oneri salvo quelli relativi alle coperture assicurative di legge. L’incaricato potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione agli uffici comunali necessarie per lo svolgimento delle attività, senza vincoli di orari e presenza in ufficio.