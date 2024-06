La valigia della prima notte: il 30 giugno a Castelnuovo Cilento il carrello solidale per le vittime di violenza domestica

Il Cilento Shopping Park di Castelnuovo Cilento, ospiterà domenica 30 giugno, dalle ore 10 alle 18.30, un’importante iniziativa a favore delle donne vittime di violenza domestica.

Le donne che scappano da situazioni violente il più delle volte lasciano la loro casa senza poter portare con sé nulla oltre a ciò che indossano. Affinché possano affrontare più agevolmente la prima notte di una nuova vita è nata la “valigia della prima notte”, con l’obiettivo di raccogliere indumenti e articoli di prima necessità e renderli disponibili presso le caserme di Carabinieri e Polizia e i Centri Anti Violenza.

Un carrello solidale a Castelnuovo Cilento: l’iniziativa

Al centro commerciale di Castelnuovo Cilento sarà quindi allestito un “carrello solidale” in cui verranno raccolti: indumenti: slip (taglie 3a/4a), calzini (taglie 36-39), magliette e/o pantaloni (tipo tuta), ciabatte (taglie 36-39); abbigliamento per bambini; prodotti per l’igiene personale: spazzolini, dentifricio, sapone, docciaschiuma, shampoo, salviette intime e/o struccanti, fazzoletti, assorbenti, pannolini, spazzole o elastici per capelli.

“Siamo lieti di ospitare questa iniziativa”, commenta Andrea Scaringella, responsabile comunicazione del Cilento Shopping Park, “perché siamo un’azienda molto vicina al territorio e alle sue esigenze, e ci fa piacere poter dare un aiuto concreto alle donne che si trovano in una situazione difficile.” La “valigia della prima notte” è un’iniziativa realizzata dall’associazione CiRCE di Castelnuovo, in collaborazione con l’associazione Non Sei Sola-Battipaglia e con il Centro Anti Violenza “Il volo delle farfalle”.