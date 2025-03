Protezione Civile: Padula capofila per la gestione associata con 4 comuni del Vallo di Diano

Approvato dalla Giunta Comunale di Padula il protocollo d’intesa per la gestione associata della Protezione Civile con i comuni di Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana e Sanza.

Le finalità

L’accordo prevede la creazione di una struttura di Centro Territoriale e di un Centro di Coordinamento di Contesto Territoriale presso il comune di Padula, che sarà temporaneamente ospitata nella sede municipale, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento dell’ex stazione ferroviaria della linea Sicignano-Lagonegro.

La decisione è stata presa in seguito all’approvazione da parte della Regione Campania degli “Indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/di città metropolitana, di ambito e comunale di protezione civile”, che prevedono l’istituzione dei Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) in sostituzione dei Centri Operativi Misti (COM). Il Comune di Padula, guidato dalla sindaca Michela Cimino, è stato individuato come capofila del CCA per il Vallo di Diano.

Il progetto

L’intesa tra i cinque comuni prevede la gestione associata delle attività di protezione civile e l’organizzazione dei relativi servizi, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi in caso di emergenza. Il protocollo prevede anche la possibilità di partecipare congiuntamente a bandi di finanziamento regionali e nazionali per la realizzazione di progetti di protezione civile.

L’approvazione del protocollo d’intesa è un passo importante per la gestione associata della Protezione Civile nel Vallo di Diano. La collaborazione tra i comuni consentirà di mettere a fattor comune risorse e competenze, migliorando la capacità di risposta alle emergenze e la sicurezza del territorio.

La soddisfazione dei sindaci

I sindaci dei comuni coinvolti hanno espresso la loro soddisfazione per l’accordo raggiunto. Giancarlo Guercio, sindaco di Buonabitacolo, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i comuni per garantire la sicurezza dei cittadini. Attilio Romano, sindaco di Casalbuono, ha evidenziato come l’accordo consentirà di ottimizzare le risorse e di migliorare la capacità di risposta alle emergenze. Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana, ha rimarcato come la gestione associata della Protezione Civile sia fondamentale per un territorio vasto e complesso come il Vallo di Diano. Infine, Vittorio Esposito, sindaco di Sanza, ha espresso la sua convinzione che l’accordo porterà benefici concreti per la popolazione.