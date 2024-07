Casal Velino, nuova sede per la Delegazione della Lega Navale Italiana

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, ha concesso come supporto logistico il locale sito nella Palazzina dei Servizi Portuali in via Angelo Lista alla nuova Delegazione della Lega Navale Italiana, costituta da un gruppo di cittadini locali con a capo il Signor Giuseppe Minotauro.

Cos’è la Lega Navale Italiana

La Lega Navale italiana ha lo scopo di diffondere, in particolare fra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi. Essa punta a garantire la partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione.

Le attività della Lega Navale Italiana

La Lega Navale Italiana favorisce la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne e sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell’associazione. Essa promuove e sostiene la pratica del diporto e delle attività nautiche.

Tra le principali attività che la Lega Navale Italiana svolge: la formazione e promozione presso i centri nautici nazionali della pratica degli sport del mare (vela, canoa, canottaggio, motonautica, pesca, subacquea); corsi di istruzione per la nautica da diporto e la cultura del mare, incluso l’imbarco su navi scuola; promozione sociale per l’accesso al mare e agli sport nautici da parte di giovani e persone con disabilità; educazione ambientale e tutela dell’ambiente marino e delle acque interne, della nautica da diporto e alla cultura del mare.