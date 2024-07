Casal Velino: grande partecipazione per la II edizione di “Areneide”, il festival delle sculture di sabbia

Ha preso il via lo scorso 4 luglio e proseguirà fino a domenica 7 a Marina di Casal Velino, “Areneide” il festival di sculture di sabbia. Organizzato dai giovani ragazzi della proloco di Marina Di Casal Velino, la manifestazione propone ai visitatori la possibilità di ammirare maestose opere d’arte di sabbia realizzate da scultori internazionali, partecipare a laboratori per i più piccini per insegnare loro l’arte delle sculture di sabbia e divertirsi in serata all’insegna della buona musica.

Il tema scelto dagli organizzatori per questa seconda edizione è la pace.

“Areneide” è un festival che ha l’obbiettivo di crescere mettendo in risalto le bellezze naturalistiche della costa cilentana, creare momenti di socializzazione e aggregazione per promuovere attraverso l’arte il territorio.