Cilento

Casal Velino, lite violenta tra padre e figlio in un bar: intervengono i Carabinieri, un arresto

Una discussione per motivi economici degenera in aggressione in un locale di Marina di Casal Velino. Arrestato il figlio, soccorso il padre

Redazione Infocilento
Carabinieri notte

Un litigio violento tra padre e figlio dinnanzi ai clienti del bar. È accaduto, qualche sera fa, a Marina di Casal Velino, intorno alle 22:30.

La richiesta di denaro e l’aggressione

Secondo quanto ricostruito, il figlio del proprietario si sarebbe presentato nel locale chiedendo del denaro. Al rifiuto del genitore si è accesa un’animata discussione, trasformatasi ben presto in un’aggressione fisica. Il tutto sotto gli occhi increduli dei tanti clienti e passanti.

L’intervento dei soccorsi e l’arresto

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118, che hanno medicato il padre, rimasto ferito dopo la colluttazione. Il figlio, poi, è stato fermato dai militari dell’Arma e, a seguito di accertamenti, trasferito presso il carcere di Fuorni.

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