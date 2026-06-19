Casal Velino, lite violenta tra padre e figlio in un bar: intervengono i Carabinieri, un arresto

Un litigio violento tra padre e figlio dinnanzi ai clienti del bar. È accaduto, qualche sera fa, a Marina di Casal Velino, intorno alle 22:30.

La richiesta di denaro e l’aggressione

Secondo quanto ricostruito, il figlio del proprietario si sarebbe presentato nel locale chiedendo del denaro. Al rifiuto del genitore si è accesa un’animata discussione, trasformatasi ben presto in un’aggressione fisica. Il tutto sotto gli occhi increduli dei tanti clienti e passanti.

L’intervento dei soccorsi e l’arresto

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118, che hanno medicato il padre, rimasto ferito dopo la colluttazione. Il figlio, poi, è stato fermato dai militari dell’Arma e, a seguito di accertamenti, trasferito presso il carcere di Fuorni.