Caro energia, Comuni in crisi: spesa in aumento di 400 milioni di euro

Nei primi nove mesi del 2026, i Comuni italiani hanno speso circa 2,5 miliardi di euro per sostenere i costi energetici legati a carburanti, elettricità, gas e pubblica illuminazione. I dati estratti dal portale Siope confermano una tendenza di forte pressione sulle cassa locali: solo nel primo semestre dell’anno la spesa energetica dei Municipi è cresciuta tra i 160 e i 180 milioni di euro rispetto al medesimo periodo del 2025. Se il trend dovesse mantenersi costante fino alla fine dell’anno, l’aumento complessivo supererà i 400 milioni di euro, incidendo per oltre il 5,4% sull’intera spesa corrente municipale e mettendo a dura prova la tenuta dei bilanci locali.

Servizi essenziali a rischio nei piccoli comuni

L’impatto di questi rincari non si limita ai meri equilibri di bilancio, ma minaccia di tradursi in un taglio concreto alle prestazioni fornite ai cittadini, in particolare nei centri minori e nelle aree interne. A lanciare l’allarme è Enzo Luciano, presidente di UNCEM Campania, che evidenzia la gravità della situazione istituzionale e sociale.

“Sono a rischio i servizi essenziali, soprattutto nei piccoli Comuni delle aree interne e disagiati. Il Governo deve capire che la questione energetica per un piccolo Comune non riguarda soltanto il costo delle utenze, ma mette in crisi il sistema e la qualità dei servizi erogati alla popolazione.”

Le amministrazioni locali si trovano a gestire responsabilità crescenti con risorse finanziarie sempre più ridotte, mentre l’erogazione dei servizi primari diventa una sfida quotidiana.

“Il Governo è chiamato ad ascoltarci: servono risorse per assicurare alle amministrazioni locali di poter continuare ad erogare quei servizi essenziali richiesti e necessaria per le comunità.”

Il quadro economico tra inflazione e rincari energetici

La crisi energetica dei Municipi si inserisce in un contesto macroeconomico segnato da quattro anni di tensioni internazionali, shock dei prezzi e spinta inflazionistica. Tali fattori sono costati all’economia italiana quasi 52 miliardi di euro di PIL reale, con una contrazione media dei consumi superiori ai 34 miliardi di euro, pari a circa 2.400 euro per nucleo familiare.

I mercati internazionali dell’energia registrano quotazioni superiori del 90% rispetto ai valori dello scorso anno. Questo scenario si riflette direttamente anche sul settore dei trasporti e dei carburanti: dall’inizio del 2026 la benzina ha subito un rincaro del 28,6%, mentre il gasolio ha registrato un incremento del 30%.

L’appello alle istituzioni per la tenuta dei territori

Di fronte a costi insostenibili, le amministrazioni si trovano di fronte a scelte drammatiche che rischiano di danneggiare direttamente i servizi per l’infanzia, l’istruzione e la mobilità locale.

“In questo conteso, cosa devono fare i piccoli Comuni? Eliminare servizi? Fermare gli scuolabus? Spegnere le caldaie per il riscaldamento delle scuole e degli asili? Non so a Roma che consapevolezza hanno, ma noi che viviamo i territori conosciamo bene le difficoltà dei bilanci familiari, dei conti nelle botteghe, nelle aziende agricole, nei trasporti locali e nelle piccole e medie imprese. Si agisca subito, a rischio ci sono centinaia di piccoli Comuni e soprattutto l’erogazione di servizi essenziali per le popolazioni che vivono in aree di montagna e disagiate.”

L’appello inviato alle istituzioni centrali richiede interventi immediati e sostegni straordinari per impedire che il caro energia comprometta definitivamente la coesione territoriale e la vivibilità dei piccoli centri.