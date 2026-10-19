Caro carburanti a Salerno: Forza Italia propone il trasporto pubblico gratis

L’impennata del costo dei carburanti continua a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie, dei lavoratori e degli studenti salernitani. Per rispondere a questa emergenza economica e offrire un sollievo immediato alla comunità, Forza Italia ha formalmente richiesto all’amministrazione comunale di Salerno di valutare la gratuità temporanea del trasporto pubblico locale. L’iniziativa mira a contenere le spese di spostamento quotidiane e, contestualmente, ad incentivare la mobilità sostenibile e decongestionare il traffico urbano.

La proposta di Forza Italia per alleggerire le spese delle famiglie

La misura è stata promossa dal consigliere comunale Sarel Malan e ha intercettato il pieno e immediato sostegno del deputato salernitano Pino Bicchielli. L’obiettivo primario della richiesta rivolta alla giunta cittadina è replicare un modello già preso in considerazione in altre realtà territoriali, come la proposta avanzata a Reggio Calabria dal sindaco Francesco Cannizzaro, adaptandola alle esigenze specifiche del capoluogo salernitano.

In una congiuntura economica complessa, la gratuità delle linee urbane — ed eventualmente di quelle extraurbane — si configurerebbe come un intervento sociale diretto a tutelare le fasce di popolazione più esposte al rincaro della vita, in particolare chi si sposta ogni giorno per raggiungere scuole, posti di lavoro e servizi essenziali.

Autonomia locale ed efficacia della misura sostenibile

Pur riconoscendo che i Comuni non dispongono di leve dirette per incidere sulle quotazioni dei carburanti alla pompa, i promotori sottolineano come gli enti territoriali abbiano la possibilità di mitigare i costi indiretti della mobilità.

«La proposta del sindaco Cannizzaro potrebbe e dovrebbe essere attuata dall’amministrazione comunale di Salerno per dare un segnale concreto contro gli effetti dell’impennata dei prezzi dei carburanti in questa fase storica molto delicata», hanno dichiarato congiuntamente Malan e Bicchielli.

I due esponenti di Forza Italia hanno ulteriormente ribadito il valore strategico dell’iniziativa per la vita quotidiana dei cittadini: «In quest’ottica, la gratuità del trasporto pubblico locale, per gli spostamenti urbani ed eventualmente extraurbani, potrebbe costituire un aiuto significativo, soprattutto per quanti utilizzano quotidianamente i mezzi per raggiungere il posto di lavoro, gli istituti scolastici e i principali servizi cittadini».

Verso un tavolo di confronto su costi e fattibilità

L’iniziativa intende aprire un dibattito formale all’interno del Consiglio comunale per definire gli aspetti tecnici ed operativi della misura:

Copertura finanziaria: analisi delle risorse necessarie a garantire la sostenibilità economica dell’operazione;

analisi delle risorse necessarie a garantire la sostenibilità economica dell’operazione; Durata della sperimentazione: individuazione di un arco temporale definito per la gratuità dei servizi;

individuazione di un arco temporale definito per la gratuità dei servizi; Perimetro d’azione: definizione della platea dei beneficiari e delle tratte coinvolte (urbane ed extraurbane).

Secondo la visione dei promotori, l’adozione di questo provvedimento rappresenterebbe non soltanto una misura di welfare integrativo, ma anche un segnale istituzionale di attenzione verso la comunità salernitana, incentivando il passaggio da forme di trasporto privato al servizio pubblico locale.