Futuro Nazionale si radica a Salerno: il 24 ottobre si inaugura la sede provinciale

Il radicamento territoriale di Futuro Nazionale registra un passaggio chiave in Campania. Il movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci apre la sua prima sede ufficiale nella provincia di Salerno, stabilendo il proprio quartier generale cittadino e provinciale in via Nizza 134. L’inaugurazione è in programma per sabato 24 ottobre 2026, alle ore 10:30, e vedrà la partecipazione dei principali vertici locali e parlamentari del partito.

I vertici del movimento all’inaugurazione di via Nizza

L’apertura degli uffici salernitani si prefigura come un momento di aggregazione politica e istituzionale per il coordinamento delle attività nell’area campana. All’evento presenzieranno figure di spicco della dirigenza di Futuro Nazionale:

Franco Cardiello , ex senatore e referente provinciale del movimento;

, ex senatore e referente provinciale del movimento; Attilio Pierro , deputato e responsabile nazionale per gli enti locali;

, deputato e responsabile nazionale per gli enti locali; Marilena Gaeta , avvocato e referente del Comitato cittadino di Salerno;

, avvocato e referente del Comitato cittadino di Salerno; Andrea Di Mauro, coordinatore cittadino del partito nel capoluogo.

L’incontro di via Nizza rappresenta la prima uscita pubblica ufficiale nel nuovo presidio prescelto per favorire il confronto diretto tra dirigenti, militanti e simpatizzanti del progetto guidato da Roberto Vannacci.

Strutturazione territoriale e organizzazione in Campania

La nascita della sede provinciale risponde all’esigenza di dotare il partito di una struttura organizzativa stabile e capillare sul territorio salernitano. Attraverso il nuovo centro operativo, Futuro Nazionale punta a coordinare le iniziative politiche nei singoli comuni della provincia e a consolidare la rete dei propri rappresentanti locali in vista dei prossimi appuntamenti politici.

Sguardo rivolto alle tornate elettorali amministrative e politiche

La scelta di formalizzare la presenza a Salerno ha un chiaro valore strategico. Il lavoro organizzativo dei prossimi mesi si concentrerà in primis sulle elezioni amministrative che coinvolgeranno diversi comuni della provincia di Salerno, per poi proiettarsi verso le elezioni politiche previste per il 2027.

Pur senza aver annunciato al momento candidature ufficiali o siglato accordi di coalizione per le imminenti consultazioni locali, la dirigenza punta a strutturare una rete di quadri dirigenti idonea ad affrontare le sfide elettorali sul territorio.