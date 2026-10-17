Pugno duro contro i parcheggiatori abusivi: la proposta di legge di De Luca

Una stretta decisa contro l’estorsione stradale e il degrado urbano. È la linea tracciata dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha annunciato l’intenzione di rivolgere a tutti i gruppi parlamentari una proposta di emendamento da inserire nei decreti sicurezza attualmente all’esame delle Camere. Il provvedimento punta a introdurre la misura degli arresti domiciliari per i parcheggiatori abusivi che minacciano ed estorcono denaro agli automobilisti, estendendo al contempo un inasprimento delle pene verso reati ambientali, rovistamento nei rifiuti e spaccio di sostanze stupefacenti.

Estorsione stradale e microdelinquenza: il testo dell’emendamento

Il nodo centrale dell’iniziativa presentata da De Luca riguarda il contrasto a quei fenomeni illegali diffusi che impattano direttamente sulla percezione di sicurezza e sulla quotidianità dei cittadini nelle aree urbane. La richiesta alle forze politiche è quella di garantire strumenti normativi e punitivi realmente efficaci.

Nel corso del suo intervento settimanale, il primo cittadino di Salerno ha rimarcato la necessità di una svolta operativa: «O ci sono misure rigorose, oppure la battaglia contro la microdelinquenza non sarà fatta più da nessuno».

A supporto della propria posizione, De Luca ha richiamato un episodio di intimidazione ai danni di cittadini che avevano diffuso il video di un parcheggiatore abusivo: «Ma che diavolo deve succedere di più in Italia per arrestare un delinquente che a volto scoperto rivolge minacce ad altri cittadini?».

Responsabilità penale giovanile: l’ipotesi di abbassare l’età della punibilità

Oltre al tema dei parcheggiatori abusivi, il dibattito si estende alla gestione della delinquenza giovanile, alla luce di recenti fatti di cronaca registrati in grandi metropoli come Roma e Napoli. La posizione espressa dal sindaco punta a una ridefinizione della soglia di responsabilità penale per i minori.

Se le normative garantiscono specifici diritti civili e politici ai giovani, secondo il primo cittadino serve una corrispondente assunzione di responsabilità sul piano penale: «Se consideriamo che un ragazzo a 16 anni è in grado di esprimere una valutazione politica, dobbiamo anche trarne la conseguenza che a 16 anni deve essere responsabile dei suoi atti».

Sottolineando di non auspicare uno Stato repressivo, De Luca ha messo in guardia contro i rischi dell’eccessiva indulgenza: «A furia di essere iper-tolleranti, finiremo per dare forza a quelli che la vogliono».

Autonomia differenziata: l’allarme sui divari nella sanità pubblica

A margine dei temi legati alla sicurezza, il sindaco di Salerno è tornato ad analizzare i potenziali impatti dell’autonomia differenziata, sostenendo che l’applicazione della riforma rischi di compromettere l’unità del Paese e accentuare le disparità economiche e sociali tra Settentrione e Mezzogiorno, in particolare nel settore della sanità pubblica.

L’attenzione si concentra sulla sperequazione delle risorse economiche disponibili tra i diversi territori nazionali: «Se la Lombardia ha un reddito pro capite che è il doppio di quello di un cittadino campano, è evidente che avrà margini di manovra che la Campania, ma tutto il Sud, non potrà mai avere».

I timori principali riguardano l’eventuale creazione di fondi sanitari regionali integrativi e trattamenti retributivi differenziati, dinamiche che potrebbero innescare la migrazione di personale medico qualificato verso le regioni con maggiore disponibilità finanziaria. Pur confermando la piena condivisione con le amministrazioni settentrionali sul principio dell’efficienza amministrativa, la posizione espressa ribadisce la necessità di salvaguardare la coesione nazionale e l’accesso equo ai servizi essenziali.