Carnevale “InCamerota 2026”: tutto pronto per l’evento più allegro e colorato dell’anno

Il comune di Camerota informa che l’edizione 2026 del “Carnevale InCamerota” si svolgerà domenica 19 aprile a Marina di Camerota. L’evento, ormai appuntamento atteso da cittadini e visitatori, porterà sul lungomare e nelle strade del centro musica, colori, maschere e momenti di intrattenimento dedicati a tutte le età.

La manifestazione

La manifestazione rappresenta un’occasione di aggregazione e promozione del territorio, con la partecipazione di gruppi mascherati, carri allegorici e associazioni locali, in un clima di festa che coinvolgerà l’intera comunità. Gli organizzatori invitano associazioni, scuole, gruppi e singoli cittadini a prendere parte attivamente all’evento.

Le info utili

Per informazioni e adesioni è possibile contattare i seguenti numeri: +39 370 112 5516; +39 348 324 5117. Seguirà il programma dettagliato della giornata.