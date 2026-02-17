Carnevale di Agropoli: vota il carro più bello!

Si chiude oggi l’edizione 2026 del Carnevale di Agropoli. Alle 16 prenderà il via la sfilata dei carri allegorici che attraverserà il Lungomare San Marco per concludersi in Piazza Vittorio Veneto con la premiazione del carro vincente.

I carri in gara

Quattro quelli in gara:

Follie Esistenziali – di Vincenzo Picariello

Questo tema esplora il concetto di vanità come un legame insidioso che ci vincola ai beni materiali a scapito dei valori essenziali della vita. L’ego e la superbia ci portano a concentrarci su ciò che è effimero, facendoci perdere di vista ciò che conta davvero. La vanità diventa una trappola che ci fa inseguire desideri superficiali, allontanandoci dalla ricerca del vero significato dell’esistenza. Branduardi, con le sue parole, ci ricorda la fragilità di questa ricerca materiale: “Vai cercando qua, vai cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie? Vanità di vanità.” Questo verso sottolinea l’inevitabilità della fine, momento in cui tutto ciò che è superfluo ci verrà tolto, lasciandoci solo con ciò che di autentico abbiamo coltivato nel nostro spirito. Questa verità ci invita a rivalutare le nostre priorità, spostando l’attenzione dai beni materiali a valori più profondi come l’amore, l’integrità, e la compassione. In questo modo, possiamo liberarci dalle catene della vanità e vivere una vita più ricca di significato.

Essere o non essere: l’importante è apparire – Gruppo Giotto 93

Il carro di carnevale rappresenta una satira ironica e coloratissima della società contemporanea, dove l’apparenza spesso conta più dell’essenza. Al centro troneggia un teschio messicano vestito da Amleto, simbolo universale del dubbio esistenziale. Con il celebre teschio con lo specchio in mano, non si chiede più “essere o non essere”, ma si guarda come a dire che oggi il vero dilemma è apparire sempre, a ogni costo, anche dietro una maschera. Attorno a lui, pecore appariscenti e vanitose incarnano il conformismo moderno: una diva glamour, una rockstar, una ballerina scintillante, una fashion victim sempre in posa. Le pecore, simbolo di chi segue il gregge, indossano costumi esagerati, piume, lustrini e accessori vistosi, mostrando come l’identità venga spesso sostituita da un personaggio da esibire.

Dios – Rione Moio 2

Diego Armando Maradona 1960-2020 nato a Lanús in Argentina in una famiglia povera scoprì il talento per il calcio fin da bambino a Villa Fiorito, entrando nelle giovanili dell’Argentinos Juniors. Successivamente debuttò a 15 anni nel professionismo e in nazionale, diventando subito un fenomeno, è stato considerato uno dei più grandi calciatori di sempre, soprannominato “El Pibe de Oro”, famoso per la sua abilità incredibile e la vittoria del Mondiale 1986 con l’Argentina, trascinando il Napoli a vincere due scudetti e una Coppa UEFA! Ad oggi noi del Rione Moio Due vogliamo onorarlo con questo Carro!

Il Naufrago – Rione Piano delle Pere

Il protagonista è un naufrago, un uomo di mare, un viaggiatore, qualcuno che ha creduto in un lungo viaggio. Il suo galeone non è simbolo di avventura, ma di un progetto che sta fallendo: la nave è danneggiata, imbarca acqua, non può più proseguire. Per salvarsi, il naufrago è costretto ad abbandonarla. Sale su una zattera improvvisata, fragile ma ancora in grado di galleggiare. Intorno a lui il mare è mosso, incerto, pieno di onde: rappresenta le difficoltà, le scelte forzate, i momenti in cui bisogna lasciare qualcosa alle spalle. Sulla zattera, però, il naufrago non perde la speranza. Con il suo cannocchiale scruta l’orizzonte e, guardando lontano, vede la sua salvezza: l’Italia. Una terra che emerge in lontananza come approdo sicuro, nuova rotta e possibilità di rinascita, il punto verso cui dirigere ogni sforzo per ricominciare.

Vota il carro più bello

Al termine della sfilata verrà svelata la classifica dei carri; ai premi indicati dalla giuria se ne aggiungerà uno del web che verrà assegnato al carro più votato.