Carnevale di Agropoli, è virale sui social il carro dedicato a Gigi D’Agostino

Oltre mezzo milioni di visualizzazioni sui social in meno di una settimana. È diventato virale il carro allegorico dedicato a Gigi D’Agostino che ha sfilato al Carnevale di Agropoli. A realizzare l’opera in cartapesta Simone Benincasa e Vincenzo Picariello che hanno scelto di fare una dedica al loro idolo che proprio qualche giorno fa, in occasione del Festival di Sanremo, è tornato ad esibirsi in pubblico dopo una lunga malattia.

Un omaggio apprezzato dal pubblico dei social

L’omaggio del carro allegorico, quindi, assume un significato ancor più importante nell’anno del ritorno di Gigi Dag. Ma non solo: il famoso dj, infatti, è originario proprio del Cilento, di Prignano, dove la sua famiglia vive tutt’ora.

Il pubblico agropolese ha apprezzato la scelta di dedicargli un carro, così come quello dei social considerato che i video hanno spopolato online.

L’opera

L’opera è stata realizzata in appena un mese dai due giovani agropolesi che hanno fatto una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a terminarlo in tempo per la prima sfilata di Carnevale. Domani (domenica 18 febbraio) si replica con un secondo corteo in cui saranno protagonisti i carri allegorici che transitando per via Pio X raggiungeranno il centro cittadino.