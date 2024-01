Il ritorno al live di Gigi D’Agostino è già sold out

In un video pubblicato su Instagram, Gigi D’Agostino ha rivelato che il suo prossimo concerto, previsto per il 4 ottobre 2024 presso la GRAZ STADTHALLE, è già sold out in soli due giorni.

La commozione del dj cilentano

Dopo aver affrontato una malattia, Gigi D’Agostino si è mostrato commosso ed emozionato per il sostegno e l’affetto ricevuto dai suoi fan. Nel suo post su Instagram, il famoso DJ ha espresso la sua gratitudine per il tempo e l’impegno che i suoi fan dedicano alla musica, sottolineando che partecipare a un concerto comporta costi e viaggi non semplici da affrontare.

Una serata indimenticabile

Gigi D’Agostino ha promesso ai suoi fan che la serata del concerto sarà speciale e indimenticabile. Invitando tutti a ballare insieme, il DJ torinese ha ringraziato i suoi fan per le emozioni che danno vita agli eventi musicali e per il loro continuo supporto.

L’attesa per il concerto è alle stelle, con l’entusiasmo dei fan che si riversa sui social media.

Gigi D’Agostino è originario del Cilento, di Prignano per l’esattezza, dove vivono ancora i suoi familiari.